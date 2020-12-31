نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص تأمين شامل للمركبات 1442 في المملكة جميع موديلات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص تأمين شامل للمركبات 1442 في المملكة هو محور حديثنا اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني، حيث تتغير دوما أسعار التأمين على السيارات سواء التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل، حيث تتأثر بعدد من العوامل التي يتم على أساسها تقليل سعر التأمين أو زيادته، منها مثلا سن العميل وسجل المخالفات والحوادث الخاص به، كما يؤثر موديل السيارة والمدينة المؤمن عليها فيها أيضا في سعر التأمين، وتتعدد العروض والباقات المقدمة من شركات التأمين ولذلك تقوم تلك الشركات بتعديل الأسعار خلال السنة لجذب أكبر عدد من عملاء التأمين على المركبات.

أرخص تأمين شامل للمركبات في المملكة 1442

فيما يلي أسعار التأمين على السيارات في شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية، وأرخص أسعار تأمين شامل للمركبات 1442، وذلك وفقا لموديلات السيارات من موديل سنة 2004 إلى موديل سنة 2020.

أسعار تأمين المركبات من موديل 2004 حتى موديل 2013

تعرض شركة الخليجية أرخص سعر تامين شامل للمركبات موديل 2004، وذلك لسيارة شيفروليه لومينا بمبلغ تأمين يصل إلى 1263 ريال سعودي، بينما تعرض شركة سلامة أرخص سعر تأمين شامل للسيارات موديل 2006، وذلك لسيارة شيفروليه لومينا بمبلغ تأمين يصل إلى 891 ريال سعودي، وتعرض شركة العربية التأمين الشامل لسيارة تويوتا اوريون بمبلغ يصل إلى 739 ريال سعودي، وهو أرخص تأمين شامل للمركبات موديل 2008.

وبالنسبة لموديلات 2010 فيعتبر عرض شركة اسيج أرخص تأمين شامل لسيارة فورد جراند ماركيز، ويصل مبلغ التأمين إلى 329 ريال سعودي، يليها شركة تكافل الراجحي لنفس السيارة بمبلغ تأمين يبلغ 641 ريال سعودي، بينما يصل مبلغ التأمين الشامل على سيارة سكوبا موديل 2010 إلى 850 ريال سعودي، وتعرض شركة ميدغلف أرخص سعر تأمين شامل للسيارات موديل 2011، وذلك لسيارة هيونداي أكسنت بمبلغ تأمين يصل إلى 522 ريال سعودي.

وتعرض شركة ولاء أرخص سعر تأمين شامل للمركبات موديل 2012، وذلك لسيارة تاهو بمبلغ تأمين يصل إلى 700 ريال سعودي، يليها شركة اسيج لسيارة هوندا أوديسي بمبلغ تأمين يصل إلى 712 ريال سعودي، وسيارة تويوتا جي اكس آر بمبلغ تأمين يصل إلى 709 ريال سعودي، وتعرض شركة اسيج أيضا أرخص سعر تأمين لسيارة هوندا أوديسي موديل 2013 مبلغ تأمين يصل إلى 712 ريال سعودي.

أسعار تأمين المركبات من موديل 2014 حتى موديل 2016

تعرض شركة اسيج لسيارة مازدا موديل 2014 بمبلغ تأمين يصل إلى 324 ريال سعودي، وهو أرخص سعر تأمين شامل للمركبات موديل 2014، يليها شركة سوليدرتي لسيارة فورد اكسبيدتشن بمبلغ تأمين يصل إلى 450 ريال سعودي، وتعرض شركة ولاء التأمين الشامل لسيارة هيونداى أكسنت موديل 2014 مبلغ تأمين يصل إلى 899 ريال سعودي، وتعرض شركة اسيج أيضا التأمين لسيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 مبلغ تأمين يصل إلى 587 ريال سعودي.

تعرض شركة تكافل الراجحي أرخص سعر تأمين شامل للسيارات موديل 2015، وذلك لسيارة فورد فيوجن بمبلغ تأمين يصل إلى 817 ريال سعودي، يليها شركة ولاء لسيارة اكسبدشن موديل 2015 بمبلغ تأمين يصل إلى 852 ريال سعودي،وجاءت أرخص أسعار تأمين شامل للمركبات موديل 2016 كالتالي:

عرض شركة تكافل الراجحي لسيارة فورد فيوجن موديل 2016 يبلغ 862 ريال سعودي.

شركة اسيج لسيارة تويوتا جيب موديل 2016 يبلغ 709 ريال سعودي.

شركة سلامة لسيارة نيسان صني موديل 2016 يبلغ 842 ريال سعودي.

شركة سوليدرتي لسيارة نيسان سينترا موديل 2016 يبلغ 811 ريال سعودي.

شركة الصقر لسيارة نيسان سينترا موديل 2016 يبلغ 1053 ريال سعودي.

شركة سوليدرتي لسيارة هيونداى النترا موديل 2016 يبلغ 964 ريال سعودي.

شركة بروج لسيارة اكسبلور 470 موديل 2016 يبلغ ريال سعودي.

أسعار التأمين الشامل للمركبات موديل 2020

وجاءت أرخص أسعار تأمين شامل للمركبات موديلات 2020 كالتالي:

عرض تأمين شامل شركة اسيج يبلغ 750 ريال سعودي.

عرض تأمين شامل شركة اتحاد الخليج يبلغ 795 ريال سعودي.

عرض تأمين شامل شركة الدرع يبلغ 1350 ريال سعودي.

عرض تأمين شامل شركة المتحدة يبلغ 1600 ريال سعودي.

عرض تأمين شامل شركة لقاء يبلغ 1050 ريال سعودي.

عرض تأمين شامل شركة ميد غلف يبلغ 1200 ريال سعودي.

إجراءات استخدام تأمين المركبات

في حالة حدوث تلفيات في المركبة المؤمن عليها نتيجة لحادث لا قدر الله، وحتى يتمكن المشترك من الحصول علي تعويض شركة التأمين،فإنه يجب عليه إتباع الإجراءات التالية:

إبلاغ شركة التأمين التي قمت بالتعاقد معها بالحادث الذي تعرضت له. يجب أن يقوم المشترك بتقديم جميع الوثائق والمستندات القانونية المتعلقة بالحادث، على سبيل المثال يشترط تقديم محضر الواقعة في حال تجاوزت تلفيات المركبة قيمة الحد الأقصى الموجود في بوليصة التأمين. تقديم مقايسة تقديرية بقيمة اصلاح التلفيات لشركة التأمين، ثم إصلاح المركبة وتقديم فواتير الاصلاح للشركة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معاً آخر تحديث لأسعار التأمين الشامل على السيارات في المملكة، وكشفنا عن أرخص تأمين على السيارات من موديل 2004 وحتى موديل 2020، وأوضحنا كذلك أرخص تأمين شامل للمركبات 1442 في المملكة لجميع موديلات السيارات.