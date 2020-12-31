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عمر شويل - جدة سجل الأسرة للأمهات يعتبر من أهم الوثائق الرسمية لدى المرأة السعودية، والذي أتاحت الحكومة السعودية لها إمكانية إستخراج دفتر للعائلة خاص بها و هو ما ساعد في الحفاظ على كلا من حقوقها الخاصة و حقوق أبنائها القصر، اضافة إلى أن هذا الدفتر قد ساهم في تأكيد صلة الأم بأبنائها وحماية حقوقهم، عن طريق التواصل مع جميع الجهات الرسمية والتي كانت تشترط وجود مثل هذه المستندات حتى يمكن إنهاء المعاملات الورقية الرسمية، ويمكن للمواطنة ” المتزوجة – الأرملة – المطلقة “، و لديها على الأقل شخص واحد مرتبط بها أن تقوم بالتقدم من أجل طلب إصدار سجل الأسرة الخاص بها.

ما هي شروط إستخراج سجل الأسرة للأمهات؟

وقد كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مؤخرا، عن الآلية الخاصة لإصدار سجل الأسرة للأمهات وذلك بشكل إلكترونيًّا عبر الحساب الخاص بالأم على منصة أبشر الإلكترونية، والتي أوضحت من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، بحصر الشروط المطلوبة لإصدار سجل الأسرة للأمهات إلكتروني عبر منصتها، و هي كالتالي :

أن تكون مقدمة الطلب حالتها واحدة من الثلاث حالات ، وهي ” متزوجة – مطلقة – أرملة ” فقط .

أن تكون مقدمة الطلب لديها فرد أسرة واحد على الأقل.

أن تكون مقدمة الطلب قد سجلت في العنوان الوطني ” واصل” .

كيف يتم طلب خدمة ” إصدار سجل الأسرة للأمهات ” ؟

وقد أضاف الحساب الرسمي لمنصة أبشر ،أنه لطلب خدمة ” إصدار سجل الأسرة للأمهات” ، يجب تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمنصة والضغط على أيقونة “سجل الأسرة للأمهات”.

متى يمكن طلب إصدار سجل جديد للأسرة ؟

كما كشف الحساب الرسمي لمنصة أبشر ،أنه لا يمكن للمواطنة التي سبق و قامت بإصدار سجل الأسرة من قبل، بالتقدم لطلب سجل جديد إلا في الحالات التالية ، و هي:

أن يكون هناك تغيير في حالة مقدمة الطلب

أن يكون هناك تغيير في عد أفراد الأسرة المسجلين في سجل الأسرة.

أن يكون هناك تغيير في اسم مقدمة الطلب أو تغيير في اسم أحد أفراد الأسرة

هل يمكن للمواطنة المتزوجة من أجنبي أن تقوم بإصدار سجل الأسرة ؟

لا يمكن . حيث أن خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات متاحة فقط للسعوديات و المتزوجات من مواطنين سعوديين ، ولا تشمل المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي.

ما هي المستندات اللازمة لإصدار سجل الأسرة للأمهات ؟