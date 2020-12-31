نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد: خدمة التعريف بالمعاش وطريقة الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن بدء إتاحتها للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد على الانترنت، حيث تم إتاحة خدمة التعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية معتمدة سيتمكن المستفيدين من المعاش التقاعدي من الحصول على هذه الخدمة من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد، أو من خلال تطبيق التقاعد التابع لمؤسسة التقاعد.

المؤسسة العامة للتقاعد

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة التقاعد على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” جاء فيها أن المؤسسة أتاحت للمستفيدين من معاش التقاعد إمكانية الحصول على خدمة تعريف بالمعاش إلكترونياً معتمدة، وذلك من خلال بوابة المؤسسة العامة للتقاعد، أو من خلال تطبيق التقاعد الذي يمكن للمستفيدين تحميله على أجهزة الجوال الذكية الخاصة بهم من أجل الاستفادة من خدمات المؤسسة.

موقع المؤسسة العامة للتقاعد

ومن أجل الإطلاع على كافة الخدمات المقدمة من موقع المؤسسة العامة للتقاعد فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد على الانترنت من خلال زيارة رابط الموقع وهو: www.pension.gov.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع من أجل الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين من معاشات مؤسسة التقاعد.

خدمة الحصول على التعريف بالمعاش عبر موقع مؤسسة التقاعد

ويمكن لكافة المستفيدين من معاش التقاعد والمقدم من مؤسسة التقاعد الحصول على هذه الخدمة والقيام بتقديمها إلى من يهمه الأمر، حيث أن هذه الخدمة تتضمن العديد من البيانات التي تتبع المستفيد مثل: الاسم، ورقم الهوية، الرقم المرجعي، ورمز التحقق QR من أجل أن يتم التحقق من صحة كافة البيانات.

ومن أجل الاستفادة من خدمة التعريف بالمعاش من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد على الانترنت فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد عبر زيارة: www.pension.gov.sa. تسجيل الدخول إلى الموقع. اختيار الخدمة من القائمة الجانبية التي تظهر لكم على الشاشة. اختيار التعريف المطلوب.

أنواع التعاريف الصادرة من خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي

ويتم من خلال خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي إصدار عدداً من التعاريف التي تهم المستفيد وهي: