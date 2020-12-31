نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 في نظام نور تم اعتماده رسميا من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 1443 يوم الأحد الموافق ٢١/١/١٤٤٣ هجرية، الموافق 29/8/2021. على أن يتم تنظيم التسجيل للمستجدين في الصف الأول الابتدائي في نظام نور ١٤٤٣ وفقا لخطة زمنية محددة.

نظام نور تسجيل المستجدين 1443

وجه نائب وزير التعليم السعودي إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تسجيل المستجدين ١٤٤٣ للصف الأول بما ورد في دليل التسجيل والقبول. وطالب سيادته إبلاغ كافة المدارس الحكومية والأهلية، المدارس الأجنبية والعالمية، المدارس الأهلية التي تطبق البرامج العالمية بدليل القبول والتسجيل في نظام نور 1443.

شروط تسجيل المستجدين في نظام نور ١٤٤٣

حددت وزارة التعليم السعودية شروط التسجيل في نظام نور 1443 وفقا لما يلي:

يتم القبول لمن أكمل 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد في ٢١ من شهر ١ لعام ١٤٤٣.

أو لمن هو أقل من 6 سنوات بتسعين يوم فقط، أي لمن كان تاريخ ميلاده 2/2/2016 أو قبل ذلك.

للطلاب التي تقل أعمارهم عن 180 يوم عند بداية العام الدراسي الجديد كحد أعلى للقبول، أي لمن كان تاريخ ميلاده في الفترة من 3/2/2016 إلى 2/5/2016.

ويتضمن توجيه نائب الوزير تطبيق ضوابط وشروط القبول على السعوديين وغير السعوديين، على أن تتأكد إدارات التعليم من أن جميع الروضات تمت إضافتها إلى نظام نور. ويشمل ذلك الروضات الحكومية، الأهلية، الأجنبية، العالمية التي سبق إضافتها لنظام نور.

وتتولى إدارة المدرسة فحص ومراجعة البيانات للطلاب المستجدين أولا بأول، ويتم استبعاد الطالب الذي لا تنطبق عليه الشروط والقواعد الخاصة بالتسجيل. ويقدم موقع نظام كافة روابط التسجيل للمستجدين من خلال رابط التسجيل لولي الأمر سواء للسعوديين برقم السجل المدني، أو لغير السعوديين برقم الإقامة.