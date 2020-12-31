نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 التي تجعلك مليونير للفوز بضغطة واحدة برقم هاتف بلدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم وإذا أردت أن تصبح مليونيراً بضغطة واحدة وتكسب مليون دولار عداً ونقداً من المسابقة التي تقدمها قناة MBC والتي تكون متاحة لكل الدول العربية والمملكة العربية السعودية برنامج الحلم من أقوي البرامج التي تبث علي وسائل الأعلام والتي أثبتت مصداقيتها في عديد من الدول وبعدد ليس بقليل من الفائزين علي فترات محددة من البرنامج الحلم يتحقق من خلال مبلغ المليون دولار أمريكي يجعلك تحقق ما تحلم به من أحلام وسوف يكون مكتوب رقم مسابقة الحلم في هذا المقال حتي تتمكن من التواصل مع البرنامج والاشتراك بالمسابقة بضغطة واحدة فقط عن طريق إرسال رسالة للرقم المرادف لبلدك أو يمكنك الاشتراك عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي إذا كنت ترغب في ذلك كما أن وسيلة الهواتف وإرسال الرسائل منها للمسابقة وسيلة أخري للاشتراك ، مسابقة الحلم اليوم مع أقتراب نهاية العالم الحالي فما زال هناك وقت للاشتراك واغتنام الفرصة حتي تصبح مليونيراً مثل الذين فازوا من قبل بهذه المسابقة يمكنك الاشتراك بإرسال كلمة dream أو كلمة الحلم للرقم المرادف لبلدك حتي يتم الاشتراك .

مسابقة الحلم وخطوات الاشتراك في هذه المسابقة لهذا العام :-

ساعات قليلة تفصلنا عن المسابقة فما زال هناك أمكانية اليوم للاشتراك في المسابقة بإرسال رسالة عبر الهاتف بالرقم المعلن لبلدك وبمجرد إرسال الرسالة يكون قد تم إضافة رقم هاتفك بالمسابقة ويتم السحب بعدها بأيام حتي يتم الإعلان عن الفائز في السحب الأخير وهذا السحب هو رقم ثلاثة عشر وهناك بحث كثير جداً عن هذا المسابقة لأن هناك الكثيرين المتشوقين للفوز بمبلغ مليون دولار أمريكي خلال السحب الذي سيتم بعد أيام .

الخطوات التي يجب أتباعها للمشاركة في برنامج الحلم حتي يكون لك الفرصة للفوز بمبلغ مليون دولار :-

يتم تحديد الرقم المرادف لبلدك التي تعيش بها أو التي تقيم بها ليتم إرسال الرسالة علي هذا الرقم للاشتراك .

يتم إرسال رسالة نصية عن طريق الهاتف تحتوي علي كلمة حلم أو كلمة dream .

يتم بعد إرسال رسالتك من هاتفك بأنه يتم إرسال رسالة من المسابقة وهو الخاص باشتراكك فيها .

من بعدها يجب عليك الإجابة بشكل صحيح علي السؤال المرسل إليك للتأكيد في مشاركتك .

يتم بعد ذلك من قبلك التأكيد علي أن يتم إرسال رسائل خاصة بالإعلانات وعدد من الأسئلة علي هاتفك .

بعد هذه الخطوات يتم إرسال رسالة من المسابقة تؤكد علي أنك قد اشتركت في المسابقة .

رقم مسابقة الحلم الذي يخص معظم الدول العربية حتي يتثنى للجميع المشاركة بالمسابقة :-

الرقم الخاص بالمشاركة من داخل المملكة العربية السعودية رقم 755505 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل دولة الأمارات العربية المتحدة رقم 3636 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل دولة الأردن رقم 98880 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل جمهورية مصر العربية رقم 95458 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل دولة سوريا العربية رقم 1736 . الرقم الخاص بالمشاركة من جميع أنحاء العالم رقم 00821622775627 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل دولة العراق شبكة أسيا سيل 2266 شبكة زين 1200 وشبكة كوريا 2180 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل فلسطين جوال 1623 والوطنية 6750 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل المغرب أينوي 9669 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل تونس شبكة أورانج 85988 . الرقم الخاص بالمشاركة من داخل الكويت شبكة زين 4141 وشبكة فيفا 96922 .

مسابقة الحلم وبمجرد إرسال الرسالة للمشاركة في الحلم الذي تصبح من خلاله مليونيراً بضغطة واحدة وبعدها الإجابة علي أسئلة معلومات عامة بسيطه تكون قد اشتركت في هذه المسابقة الرائعة ومن بعدها بأيام يتم السحب علي أسم الفائز والذي يتم الإعلان عنه من خلال البرنامج الشهير صدي الملاعب الذي يقدم علي قناة MBC والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا ويكون ذلك علي الهواء مباشرةً .