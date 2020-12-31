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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1443 ومواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي، أكدت وزارة التعليم أنه يمكن التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور بدأ الأحد 21/1/ 1443 والتي توافقوا في التاريخ الميلادي 29/8/2021 حيث أكد نائب وزير التعليم بالمملكة السعودية عبد الرحمن العاصي أن كافة الإجراءات الخاصة بإدارة التعليمية بالمملكة السعودية يتم البدء في تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور.

نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1443

خلال نظام نور بالمواعيد المحددة وهي كالتالي:

أكدت وزارة التعليم أن التسجيل للطلاب السعوديين ينبغي أن يكون لديه سجل مدني أما في حالة الطلاب الذين لديهم إقامة نظامية وغير السعوديين أو من غير سعودي ولكن الأم تكون سعودياً، وذلك من خلال الدخول التسجيل ولي الأمر على نظام نور، وأكدت أنه ينبغي أن يكون الطالب أكمل ست سنوات عند قدوم العام الجديد بأقل بثلاثة أشهر أو حوالي 180 يوم وذلك وفقاً لجميع الضوابط الخاصة بالقبول.

أما بالنسبة للطلاب الغير سعوديين لا يمكن التسجيل الا من خلال قائد المدرسة أو يتم التسجيل من خلال الرابط الخاص بالمستخدم قائد المدرسة لأنه غير متوفر التسجيل لولي الأمر.

شروط القبول الصف الاول الابتدائي

أكدت الوزارة أنه سوف يتم قبول الطلاب الذين قاموا باستكمال الست سنوات مع بداية العام الدراسي الجديد وتاريخهم الميلادي يوافق 23/4 /1437 أول 2/2 /2016 قبل قدوم هذا التاريخ، أما بالنسبة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن السن المحدد بحوالي 180 يوم يتم الموافقة عليهم في الفترة 24/4 1437 حتى 25/7/ 1437.

أما بالنسبة لشروط القبول للصف الأول الابتدائي ينبغي أن تتوافر جميع الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية، وبالتالي سوف يتم التأكد من قبل اللجان القبول من تسجيل طلاب الصف الأول ، وبالتالي ليتم مراجعة جميع البيانات وسوف يتم استبعاد جميع الطلبات التي لا تتوافر عليها معايير القبول التي تم تحديدها من قبل الوزارة.