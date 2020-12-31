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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، نظرًا للنظام الجديد المستخدم لتعليم الطلاب في السعودية نظام التعليم عن بعد من المنزل، فإنه تم توفير بعض المنصات الدراسية التي تسهل على الطلاب من دراسة ومذاكرة المواد الدراسية لهم، ومن تلك المنصات هي منصة نور التعليمية والتي تقوم بعرض نتائج الطلاب بعد الانتهاء من تصحيحها كذلك، حيث يمكن من خلال نظام نور التعليمي التعرف على نتيجة الاختبارات برقم الهوية فقط، وحتى الآن تم اعتماد نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية وذلك من خلال منصة مدرستي.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442

سمحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بطريقتين للتوصل إلى درجات الطلاب للفصل الدراسي الأول وهو إما:

من خلال رقم الهوية فقط وبدون الرقم السري عن طريق رابط منصة نور. أو من خلال تسجيل الدخول في نظام نور كطالب أو ولي أمر.

كيفية الحصول على درجات الطلاب برقم الهوية فقط

في حالة نسيان الرقم السري أو رقم المرور أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية تسجيل الدخول للموقع والحصول على درجة الطالب برقم الهوية فقط من خلال اتباع التالي:

الدخول لمنصة نور التعليمية من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت. يتم النقر على اختيار نسيت كلمة المرور. يتم التوجه لصفحة جديدة يطلب بها كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستخدم وكتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة في المربع الخاص بكل منهما. يطلب بعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني المستخدم في تسجيل الدخول. ستصل رسالة للبريد الإلكتروني تحتوي على نموذج لكلمة سر جديدة. توضع كلمة السر في المكان المخصص لها وتسجيل الدخول بعد ذلك والتوصل لدرجات الطالب.

إعلان نتائج الطلاب على نظام نور

نظام نور التعليمي الإلكتروني من الأنظمة الإدارية التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لجميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية، ويسمح الموقع لولي الأمر بمتابعة مستوى الأبناء ومعرفة أيام الغياب والحضور والتقدم الدراسي بالمنهج التعليمي، ويسمح للطلاب بالمذاكرة في منازلهم بدلًا من حضور الفصول التعليمية بالمدارس.

ولعل أبرز مميزات نظام نور التعليمي هي الاستعلام عن نتائج الطلاب للاختبارات برقم الهوية فقط أو من خلال تسجيل الدخول على منصة نور.