“الصحة” توضح أنواع اللقاحات الفيروسية وآلية عمل ومميزات كل منها

بلادي – الرياض :

قدمت وزارة الصحة اليوم (الخميس) معلومات تفصيلية عن أنواع اللقاحات ومميزاتها وآلية عمل كل نوع منها والبالغ عددها 7 أنواع.

وأوضحت الوزارة أن أنواع اللقاحات تتمثل في: فيروس حي مضعف، وفيروس كامل معطل، ووحدة البروتين المشتقة من العامل الممرض، والمهجن، والحمض النووي والحمض النووي الريبي لبروتين فيروسي، وناقل فيروسي مكرر أو غير متماثل، و”الببتيدات”.

وأضافت أن كل نوع له مميزات تختلف عن الآخر مثل “فيروس حي مضعف” الذي يتميز بأنه يحث على نفس الاستجابة من العدوى الطبيعية، ولقاح “الحمض النووي” الذي يوفر مناعة خلوية قوية بجانب سرعة التطوير.