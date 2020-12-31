“أبشر” يعلن إطلاق تطبيقه الجديد كلياً ويستعرض أهم مميزاته وخدماته

بلادي – الرياض :

أعلن تطبيق “أبشر” اليوم (الخميس)، إطلاق تطبيقه الجديد كليّاً، بنسخته التجريبية “أبشر أفراد”، و”أبشر أعمال”، للأجهزة الذكية.

واستعرض التطبيق أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق الجديد، الذي يأتي بواجهة مستخدم سهلة وواضحة، توفر العديد من المزايا.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات الاستعلامية بالمنصة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستخدمين.

ويمكن الدخول على الروابط التالية لتحميل “أبشر أفراد” لأجهزة ابل، ولأجهزة أندرويد، ولتحميل “أبشر أعمال لأجهزة ابل، وأجهزة اندرويد.