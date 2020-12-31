أقروا بـ40 حادِثة .. الإطاحة بتشكيل عصابي مارس الاحتيال عبر منصات البيع الإلكتروني في الرياض

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 وافدين امتهنوا التواصل عبر منصات البيع الإلكتروني، وإيهام مسؤولي خدمات العملاء برغبتهم في الشراء وتزويدهم بحوالات بنكية لإيهامهم أنهم قاموا بتحويل المبالغ، وبعد استلام البضائع يقومون ببيعها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين أقروا بارتكاب 40 حادِثة بذات الأسلوب، واستولوا على مبالغ مالية تجاوزت 350 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأبانت أن أعضاء التشكيل العصابي من مخالفي نظام الإقامة، وهم سوري ويمني واثنان من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والرابع من العمر.