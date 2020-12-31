بلادي – الرياض :
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بمساندة من الأمن العام، عدداً من مخالفي أنظمة المراعي والغابات وتعليمات منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأوضحت القوات أن جولاتها أسفرت عن ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض، كانت بحوزة 16 مواطناً و7 مقيمين، ومخالف لنظام أمن الحدود.
وأبانت أنه تم ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة 55 مواطناً و7 مقيمين في عدة مناطق في المملكة، ومنها مكة المكرمة، ونجران، وعسير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.