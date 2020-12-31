إنشاء ممر آمن لذوي الإعاقة في شاطئ “الرملة البيضاء” بالقطيف

بلادي – الرياض : انتهت بلدية محافظة القطيف من تهيئة ممر آمن مخصص لذوي الإعاقة، ضمن برامج جودة الحياة وأنسنة المدن. وأبانت البلدية أنه تم إنشاء الممر وتهيئته لتمكين ذوي الإعاقة من الاستمتاع بالشواطئ البحرية والمواقع الترفيهية والاستفادة من المرافق العامة. وأوضحت أن طول الممر يبلغ 50 مترًا، وهو يمتد داخل شاطئ الرملة البيضاء، وذلك لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.

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