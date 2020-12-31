بعد رصد مخالفات جسيمة .. إغلاق قسمي العناية المكثفة والعمليات بمستشفى خاص في مكة

بلادي – الرياض : رصدت اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة مخالفات جسيمة بأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة. واعتمد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، وائل مطير، قرارًا بإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة الإنسان. ووجه مساعد المدير العام للالتزام، حاتم خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ قرار الإغلاق، حيث قامت بإغلاق القسمين في حينه، ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

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