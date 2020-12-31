“البيئة”: صرف مبالغ الدورة الـ16 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 133 مليون ريال

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الخميس) صرف الدورة الـ16 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 133 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي مبالغ الدعم بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال، بعدد مستفيدين بلغ أكثر من 101 ألف مستفيد من المربين، بواقع 78 ألفا من الذكور، و23 ألفا من الإناث.
يشار إلى أن برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.
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