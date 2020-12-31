“هدف” يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “دروب-إن” غدًا

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ممثلا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، أن غدًا (الجمعة) هو موعد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “دروب- إن”.

ودعا الصندوقُ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل من الجنسين، للتسجيل في البرنامج التدريبي، مبيناً أن البرنامج يمنح المستفيدينَ تدريبًا غير محدود لأكثر من 16ألف دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن البرنامج يتميز بتقديم العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها.

وأشار إلى أن البرنامج يمنح شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهي متطلباتها.