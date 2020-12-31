“الداخلية”: الإطاحة بمواطن هدد صاحب سطحة بالسِلاح وأجبره على نقل سيارة بغرض سرقتها في عسير

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة لا تعود له بغرض سرقتها، وذلك تحت تهديد سِلاح ناري.
وأوضحت وزارة “الداخلية” أن دوريات شرطة عسير ألقت القبض على المتهم في محافظة محايل عسير، وعثر بحوزته على سِلاح مسدس، وعدد 6 طلقات نارية.
وأبانت أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليه، وإشعار فرع النيابة العامة بالواقعة بحسب الاختصاص.
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