شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 362741 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6223 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353853 حالة، لافتة إلى أن هناك 2665 حالة نشطة حالياً، من بينها 368 حالة حرجة.