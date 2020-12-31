نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 للمعلمين.. وهنا خطوات التسجيل Faris login في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 للمعلمين والمعلمات من بين أكثر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، حيث يستطيع المعلم من خلاله إرسال طلبات الإجازات والحصول عليها وإلغاء الإجازات وكذلك تقديم أنشطة التطوير المهني وغيرها من بعض الخدمات المميزة التي يستفيد منها قطاع كبير من المعلمين والمعلمات.

رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنها تحاول في الفترة الحالية تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين وقادة المدارس بشكل رسمي من خلال الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 في هذه الفترة، وعلى رأسها بعض الخدمات الهامة على غرار الحصول على الإجازات وكذلك تسليم أنشطة التطوير المهني وكذلك التواصل بين إدارة المدرسة والوزارة وكذلك بين أولياء الأمور والمعلمين في مختلف المدارس.

وكان رابط تسجيل الدخول إلى نظام فارس للخدمة الذاتية عبر شبكة الإنترنت والتابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد جاء على النحو التالي: “مشروع فارس الخدمة الذاتية“.

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على المعلمين والمعلمات الالتزام بها من أجل تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني للخدمة الذاتية عبر شبكة الإنترنت، وهذا بحسب ما تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وقد جاءت خطوات تسجيل دخول إلى نظام فارس 1442 عبر شبكة الإنترنت على النحو التالي ذكره: