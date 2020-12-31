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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط نظام نور برقم الهوية فقط ١٤٤٢ والذي يتيح استخراج نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول من خلال رقم الهوية ورمز التحقق فقط. وبعد البحث المستمر وعناء الطلاب المتصاعد على مدار الساعات الماضية في استخراج نتيجة الطالب برقم الهوية. شهدت عمليات بحث أولياء الأمور عن النتيجة برقم الهوية ورمز التحقق فقط كثافة منقطعة النظير عن كل عام سابق، دون جدوى باستخراج النتيجة. ولذلك، أطلقت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع منصة مدرستي ونظام نور التعليمي رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442.

نظام نور برقم الهوية فقط

خلال الأيام الماضية قامت المدارس التعليمية والإدارت التعليمية بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية باعتماد نتائج الطلاب ١٤٤٢ عبر منصة مدرستي ومن خلال تسجيل دخول الطالب إلى نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور من أجل الحصول على إشعار نتيجة الطالب. ولكن شهدت عمليات بحث كبيرة عن نتيجة الطالب برقم الهوية مما تسبب في شكوى العديد من أولياء الأمور عدم القدرة على استخراج نتيجة الطالب ١٤٤٢.

لتطلق وزارة التعليم رابط نظام نور برقم الهوية فقط والذي يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلاله بعد ساعة واحدة فقط من توفير منصة نظام نور رابط جديد لاستخراج نتائج الطلاب. وذلك من خلال الدخول إلى الرابط ثم كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب ثم إدخال رمز التحقق ثم النقر على أيقونة ابحث.

خطوات استخراج نتيجة الطالب 1442 برقم الهوية عبر نظام نور

يمكن استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط الان من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط نظام نور برقم الهوية فقط.

إدخال رقم هوية الطالب سعودي الجنسية.

كتابة رقم الإقامة للطالب الغير سعودي الجنسية.

أدخل رمز التحقق المكون من ٤ أرقام.

النقر على ابحث.

تظهر أمامك درجات الطالب في نتيجة الفصل الدراسي الأول.

تتمنى إدارة موقع ثقفني الإخباري النجاح والتوفيق لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية. وتؤكد على أن رابط نظام نور برقم الهوية هو الرابط الرسمي والحصري لاستخراج نتائج الطلاب ٢٠٢٠. وبذلك نكون قد وضعنا بين أيديكم موعدا نهائيا للإجابة عن تساؤلات القراء عن متى ينزل رابط النتائج برقم الهوية.