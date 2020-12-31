نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق مخالفات السكن الجماعي للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تطبيق مخالفات السكن الجماعي للأفراد، تم أصدار أعلان هام من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص الالتزام بإصدار تراخيص رخصة لسكن الجماعي للأفراد، والإعلان عن بد تطبيق غرامات على المخالفة لمن لم يصدر له الترخيص، ازداد عمليات البحث حول موعد تطبيق الغرامة على مخالفات السكن الجماعي،اشتراطات الإسكان الجماعي.

الحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد، اصبح من السهل والممكن الحصول على الاشتراطات الأزمة و لإجراءات وفقا مفتش البلدية،يجب الاهتمام بإصدار ترخيص السكن الجماعي، يتم الآن فحص المساكن وفقا إجراءات المتعارف عليها،ويجب توافر شروط الصحية و الفنية والسلامة الأزمة في السكن الجماعي.

مخالفات السكن الجماعي للأفراد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تجديد موعد فرض الغرامات على مخالفات السكن الجماعي للأفراد، أعلنت بان الأول من يناير 1/1/2021هو موعد بدء تطبيق المخالفات على السكن الجماعي، واللزام بضرورة أصدار التراخيص السكن الجماعي للأفراد قبل البدء في تطبيق الغرامات والمخالفات ويمكن أصدار التراخيص عبر منصة بلدي، بكل يسر وسهولة دون عناءكما اعلن وزير الشؤون البلدية انه يجب الارتقاء وتنظيم قطاع السكن الجماعي لتحقيق بيئة متحضرة ألازمة، الزم جميع ملاك العقار وكل من يرغب في الحصول على رخص السكن الجماعي توفير الاشتراطات والمواصفات المعتمدة.

شروط استخراج رخصة السكن الجماعي

هناك عدة شروط يجب توافراها في العقار ليستطيع مالك العقار وكل من يرغب في استخراج رخصة السكن الجماعي لتجنب توقع غرامة المخالفة قبل 1/1/2021 سنعرضها لكم عبر موقعنا ثقفني هناك عدة شروط منها شروط خاصة موقع بالعقار وشروط خاصة بموقع سكن للأفراد داخل النطاق العمراني.

شروط خاصة بموقع العقار.

يجب أن يكون العقار السكن الجماعي خارج النطاق العمراني.

يجب أن يكون العقار على أطراف المدن.

يمنع تأجير سطح المنى لغرض سكنى.

يجب ألا يزيد عدد الأشخاص في السكن وفقا لطاقة الاستيعابية للمبنى.

يجب وضع لوحة توضع عند مدخل السكن توضح المسؤول عن السكن الشركة ويوضع رقم تليفون وعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن.

شروط الموقع السكن الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني.

يجب أن سكون السكن على شارع تجارى لا يقل عرضة عن20م.

يجب أن يكون متوافق مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر.

في حالة تواجد العقار على ا كثر من شارع فيكون الدخول والخروج من جهة الشارع الرئيسي.

موعد أعلان تطبيق مخالفات السكن الجماعي للأفراد بالسعودية، وشروط لازمة استخراج الرخصة عبر موقع منصة بلدي، تم توضحيها عبر موقعنا اليوم.