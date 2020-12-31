نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل ميسر بدون كفيل وبأقساط حتى 36 شهر من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل ميسر بدون كفيل يأتي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية،حيث تقدم الشركة منتج التمويل الشخص بأقساط ميسرة ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من الاستفادة من عرض التمويل وذلك من خلال متطلبات بسيطة لاستكمال طلب القرض،وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أوائل الشركات التي أدركت أهمية توفير عروض تمويلية مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة كما توفر الشركة عروض تمويلية مميزة بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل.

أسرع تمويل ميسر بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تقدم شركة اليسر تمويل شخصي سريع للأفراد بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك بالتقسيط حتى 36 شهر بالإضافة إلى هامش ربح تنافسي، كما توفر الشركة للعملاء إمكانية الحصول على التمويل من خلال متطلبات بسيطة وسهلة لجميع العملاء ،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على بعض المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب منتج التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل ولا ضامن.

تمويل شخصي مصمم طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة. تقدم الشركة التمويل الفوري بمبالغ تمويلية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل هامش ربح تنافسي. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 36 شهر. توفر الشركة عرض التمويل الشخصي بدون كفيل للعملاء من المواطنين السعوديين والمتقاعدين أيضاً.

رابط التقديم على طلب المنتج والمستندات المطلوبة

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لديها بدون كفيل وذلك من خلال الدخول على رابط تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل وتعبئة نموذج طلب المنتج عن طريق ملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة والخاصة بالمتقدم،وسوف نوضح في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى أهم الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب أسرع تمويل ميسر بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الهوية الوطنية للمتقدم السعودي ويشترط أن تكون سارية. العنوان الوطني للمتقدم. تقديم كشف حساب بنكي للعاملين في القطاع الخاص. تقديم نموذج استقطاع للمتقدم من المتقاعدين. للعاملين في القطاع الخاص يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري للعميل ويشترط أن يكون مصدق من الغرفة التجارية.

شروط الحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل

يشترط أن يكون الشخص المتقدم من السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 سنه ولا يزيد عن 60 سنة. للمتقدم المتقاعد يجب ألا يزيد العمر عن 70 سنة. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 6000 ريال سعودي. مدة الخدمة في وظيفة المتقدم يشترط ألا تقل عن 6 أشهر.