نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تطلق حملة " لسلامتنا نلتزم " بمشاركة 200 متطوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم ، المرحلة الثانية من حملتها التوعوية " لسلامتنا نلتزم"، في سبعة مواقع بمشاركة 200 متطوعا.

وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمُرتادي المراكز التجارية وعلى الوجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية ، وتستمر الحملة ثلاثة أشهر ، حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يوما في مراكز : الردسي – العرب – الأندلس – المحمل – بجانب الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية.