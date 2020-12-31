نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 لوزارة التعليم السعودية وخطوات التسجيل عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية في هذه الأيام يهتم به كافة الطلاب والمعلمين أيضاً بالآونة الأخيرة، بالأخص بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيل الرابط، ليتم من خلاله إضافة الكثر من الأنشطة والدورات التدريبية للتطور التكنولوجي والمهني لكافة العاملين بالوزارة التعليمية، ويعتبر نظام فارس الجديد من بين الأنظمة التي تساعد على سهولة التواصل بين المعلمين والعاملين في الوزارة التعليمة، وتوفر عليهم الكثير من الوقت، لما تقدمع من خدمات متميزة وجديدة، ونحن اليون سوف نعرض لكم رابط واحد مباشر يمكنكم من التسجيل عبر نظام فارس الجديد.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

أصبح الآن بإمكانك اتباع خطوات بسيطة لا تحتاج وقت طويل للتسجيل عبر نظام فارس والقيام بإنشاء حساب خاص بالمعلم أو الإدرايين أو الموظفين والمديرين، لكي يستفادوا من الخدمات المتنوعة الموجودة بالموقع بشكل إلكتروني، سواء كانت القيام بتقديم الطلبات مثل الحصول على أجازة أو قطعها أو مد مدتها، أو للقيام بلاستعلام عن التاريخ المهني لبعض الموظفين أو عن كشوفات الرواتب وغيرها من الخدمات، كما أن الكثير من المعلمين يرغبون في التسجيل بالدورات التدريبية عبر الموقع قبل البدي في غلق بابها، مما يجعل الكثير منهم يبادرون لمعرفة خطوات التسجيل الصحيح من خلال الرابط الرسمي التي قامت الوزارة بوضعه وذلك من خلال الفقرة التالية.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

إليكم الخطوات الصحيحة المتبعة للدخول والتسجيل عبر نظام فارس الجديد والتمتع بما يقدمه الموقع من خدمات كالآتي:

يتم الدخول على هذا الرابط الخاص بمنصة فارس التعليمية. يقوم المستخدم بكتابة الاسم وكلمة السر الخاصة به. يتم النقر على تسجيل الدخول. يقوم باختيار كافة الخدمات المتنوعة الذي يرغب بالحصول عليها في هذا النظام.