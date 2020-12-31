نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحرس الوطني 1442 وكيفية التقديم بوظائف الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني 1442 التي قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية منذ وقت ليس ببعيد، حيث أن الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية بحاجة كبيرة لتوظيف عدد من المواطنين السعوديين ببعض الوظائف بالإدارة، التي تنتشر في الكثير من القطاعات، وأشارت الوازرة بأن جاء ذلك ليمكن الخريجين الجدد وكل من حاصل على مؤهلات أن يحصل على وظائف ممتازة، وسوف يتم التقديم للحصول على الوظائف المتوفرة إلكترونياً من خلال الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية واتباع بعض الخطوات البسيطة سوف نطرحها عليكم.

رابط تقديم الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية بأن يوجد بعض الوظائف المتوفرة في القطاعات المختلفة، منها وظيفة مهندس مدني للفئتين سواء للرجال أو النساءـ أو التقديم أيضاً على مهند مساحة ولكنها للرجال فقط، ويوجد الحاجة لمهندس أو مهندسة ميكانيكا، والإقبال كبير على مهندس كيميائي، ويتم إتاحة وظيفة مهندس أو مهندسة صناعية، أما بانسبة للدبلومات مطلوب فني كهربائي، وكذلك مراقب معماري عى أن يكون حاصل على دبلوم سنتين والوظيفة متاحة فقط للرجال، وتحتاج لفني إلكترونيات وأيضاً فني اتصالات وكذلك وظيفة ميكانيكا لكل من حاصل على دبلوم 3 سنوات، وبإمكانك الآن الاستمتاع والحصول على هذه الوظائف بالدخول عبر الرابط والرسمي واتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالسطور القادمة.

خطوات التسجيل في وظائف الحرس الوطني

يقوم المتقدم بالدخول على هذا الرابط الخاص بوزارة الحرس الوطني

ثم يقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية الموجودة بالموقع.

ينقر المستخدم على قبول أم تسجيل.

يتم القيام بإضافة رقم الهوية الوطنية، من ثم يقوم بتدوين التاريخ الميلاد الهجري.

نقوم بالنقر علة موافق للشروط الموضوعة.

يضيف كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ينقر على إرسال الطلب.