نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة الاشتراك في الفاتورة الثابتة 2021|| لينك الشركة السعودية للكهرباء من هنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام فاتورة الكهرباء وكيفية الاشتراك في نظام الفاتورة الثابتة ، اليوم سوف نتحدث عن موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يتساءل عدد كبير منهم عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وأيضًا ماهو لينك الاستعلام، وكذلك ماهي خطوات دفع الفاتورة إلكترونياً في ظل الأجواء التي يعيشها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سوف نجيب عن كل هذه التساؤلات بشكل مفصل تابعوا معنا.

الشركة السعودية للكهرباء

تستطيع الآن عزيزي المواطن أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء حيث يمكنك أن تستفسر عن قيمة الفاتورة من خلال الإنترنت وذلك من خلال أن تقوم بالدخول إلى موقع الشركة ثم كتابة رقم العداد وبعدها سوف يظهر بشكل واضح قيمه الفاتورة، والجدير بالذكر أن كل هذا يتم بشكل إلكتروني وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قراءة عداد الكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت، وقد نوهت الشركة على ضرورة أن يكون قيمة الاستهلاك اقل من قراءة العداد أما في حال أن قيمة الاستهلاك أكثر من قراءة العداد المتواجدة في المنزل فانه يجب أن يقوم المواطن بالتوجه إلى شركة الكهرباء و تقديم شكوى لأنه قد يكون هناك خطأ في قراءة العداد.

الفاتورة الثابتة

تستطيع اليوم عزيزي المواطن أن تقوم ب الاشتراك في قيمة الفاتورة الثابتة و تقوم بالدفع مسبقًا لمده 12 شهر وذلك بشكل سهل من خلال موقع شركة السعودية للكهرباء وسوف نقوم فيما يلي توضيح الخطوات بشكل مفصل:

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

اضغط على اشتراك في قيمة الفاتورة الثابتة.

قم بدفع المبلغ مسبقا لمده 12 شهر.

الدفع أما عن طريق الفيزا أو عن طريق البنك.

وبهذا تكون قد اشتركت في في الفاتورة الثابتة.

يمنعنك وتنتظر الشركة حتى تقوم بتسديد المبلغ.

تركيب عداد زكي

يمكنك الآن أن تحصل على عداد زكي وذلك من خلال تقديم طلب إلى شركة الكهرباء السعودية إلكترونياً من خلال موقع، بعدها قم بالدخول إلى الموقع وتسجيل كل البيانات الخاصة بك واضغط على رفع الطلب، وكذلك يجب أن تقوم بتسجيل رقم الجوال الخاص بك للتواصل معك في حالة قبول الطلب، سوف يتم الاتصال بك تليفونيًا أو إرسال رسالة إلى رقمك الذي قمت بكتابته ويجب بعد ذلك التوجه ودفع قيمة الاشتراك.