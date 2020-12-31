نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة المتقاعدين وأسرهم مع بداية 2021 عروض وخدمات ومزايا هامة تعرف عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرى سارة المتقاعدين وأسرهم مع بداية 2021 قد تم في المؤسسة العامة للتقاعد تحت إشراف الأستاذ” محمد بن طلال النحاس” محافظ المؤسسة التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل شركة اليسر للتمويل والاجارة، وقد تم ذلك ضمن حضور السيد “بدر بن خلف الشمري” الرئيس التنفيذي للشركة، والاتفاقية تضم الكثير من المزايا بمجال التمويل للمتقاعدين ولكافة المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة وبكافة محافظات وأنحاء المملكة العربية السعودية، التي تتمثل في تقديم خصومات وتخفيضات وعروض متميزة وحصرية من الشركة للتجار والشركات، والعمل على تقديم تخفيضات على رسوم الحولات الدولية، إلى جانب عروض متميزة لأصحاب المحفظة الخاصة بهم.

مبادرة المؤسسة العامة لخدمة المتقاعدين

الجدير بالذكر أن البرنامج يعتبر من أحدى ما تقوم به المؤسسة العامة من مبادرات للتقاعد ولتقديم الخدمة لكافة عملائها من المتقاعدين وجميع المستفيدين، ويضم خم مسارات أساسية وهم:

مزايا: الذي يوفر لجميع العملاء أن يحصلون على خصومات وعروض تنفرد بها المؤسسة.

فعاليات: يتم عن طريق ذلك تنظيم عدد كبير من الفعاليات والمبادرات التي تنتشر في محافظ ومناطق متنوعة في المملكة العربية السعودية.

خبرة: وهذا يعني التطوير المستمر والاستعانة بكافة خبرات المتقاعدين في المشاركة مع العاملين على البرنامج.

التمويل: هو ما يمنح للمتقاعد والمستفيد فرصة كبيرة في أن يحصلون على تمويل من الشركات العريقة في التمويل الشخصي والقيام بتمويل السيارات.

المسئولية الاجتماعية: يتم عن طريق توفير مبادرات خدمية كثير متنوعة بالمشاركة مع عدد كبير من القطاعات الغير رابحيه والكثير من أفراد المجتمع.

خدمات حصرية لتحقيق حاجة المتقاعدين

جاء ذلك للاستجابة للمتقاعدين وأسرهم لتقديم خدمات وعروض مختلفة، التي تحقق كافة احتياجاتهم وترضي جميع التوقعات عن طريق خدمات وعروض حصرية، وترضي جميع التوقعات عن طريق مسارات مختلفة التي ذكرنها لكم لتغطي مجالات خدمية متنوعة.