نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي مصرف الراجحي حتى 5 مليون ريال.. الأوراق والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي مصرف الراجحي ، يعتبر مصرف الراجحي من كبرى مؤسسات التمويل والمصارف التى تتبع الشريعة الإسلامية بالعالم، تأسس برأسمال بلغ ما يقرب من 7 مليار دولار،كما أنه يمتلك خبرة 58 عاما في كافة أنشطة الصرف والتمويل المتنوع، ومنذ عام 1988 أصبح المصرف الراجحي شركة مساهمة في داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم البنك الكثير من التمويلات مساهمة من البنك في إقامة المشروعات وخطط التنمية في البلاد، كما أن البنك يقدم عشرات التمويلات من أبرزها الشهرية و التمويلات الشخصية والعقارية، وفي هذا الصدد سنقدم لكم اليوم أحد تمويلات الراجحي، تمويل شخصي من الراجحي التي تبدأ من مليون ريال وحتى 5 مليون ريال.

تمويل شخصي مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من برامج التمويل ومن بينها التمويل الشخصي ، حيث تم طرح البرنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية ويخضع لها بالكامل، كما أن ذلك التمويل يساعدك في تغطية أي أموال تحتاج إليها بمنتهى السهولة وفي أقل وقت ممكن.

مميزات تمويل الشخصي مصرف الراجحي

يتميز التمويل الشخصي مصرف الراجحي بالعديد من المميزات ومن بينها ما يلي:

التمويل يتم بدون الحاجة إلى موافقة كفيل

يقدم لك إمكانية الحصول على تأمين تكافلي مدى الحياة

تصل مدة التمويل حتى 96 شهر

يمكن دفع كافة الالتزامات في شكل قسط واحد يتم دفعه كل شهر.

شروط تمويل شخصي مصرف الراجحي

لابد أن يكون لدى طالب التمويل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالقطاع الخاص ، وثلاثة أشهر للعام، أما العسكريين لابد ألا تقل المدة عن ثلاثة سنوات للرتبة الأقل من ملازم، وسنتين أكثر من ذلك

يجب أن يتقاضى 3.000 ريال دخل شهري في القطاع العام ،أو 4.000 بالقطاع الخاص

لابد من تحويل الراتب الى المصرف بشكل مباشر

لابد من أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي مصرف الراجحي

لا بد من إحضار الهوية والتأكد أنها سارية المفعول

لا بد من تقديم كشف بنكي يوضح تعاملات خلال الفترة لآخر 6 شهور مختوم وموقع بخاتم البنك

لابد من تقديم قسيمة توضح الراتب أو الحصول على اقتطاع عسكري

تقديم رقم صندوق بريد خاص بصاحب التمويل

لابد من تقديم فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز أو هاتف أرضي، وذلك لكي يثبت بها امتلاك الشخص الى سكن خاص

تقديم تعهد بأنه سوف يتم تحويل الراتب على الفور

تقديم تعهد ملحق ببراءة ذمة من البنك الآخر أنه لا يوجد أي التزامات على العميل

هناك العديد من الأوراق قد يحتاج إليها البنك فيما بعد.

كيفية الحصول على تمويل شخصي البنك الراجحي

يمكن لأي مواطن سعودي أو وافد مقيم بالمملكة من تقديم نموذج طلب تمويل شخصي عبر بنك الراجحي ، ويتم البت في الطلب من خلال اللجنة ، وبعد فترة زمنية قليلة يتم الرد على صاحب الطلب ، وهناك عدة خطوات حتى تتمكن من ملئ نموذج طلب التمويل وهى كالاتي:

يتم الدخول على رابط مصرف الراجحي

الضغط على مربع نموذج طلب

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك

البيانات عبارة عن الاسم، الجنسية والنوع، العمر

يتم إدخال رقم الهوية للمواطنين السعوديين

ويتم إدخال رقم الإقامة للوافدين

يتم الإجابة عن عدة أسئلة منها هل لديك حساب بمصرف الراجحي؟، هل لديك مرتب محول على المصرف؟

ثم يتم إدخال معلومات للاتصال والتواصل مع العميل وهي عبارة عن رقم الهاتف الخاص بمقدم طلب التمويل، والبريد الإلكتروني الخاص بك، والعنوان بالتفصيل

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بالشكل الصحيح يتم الضغط على كلمة حفظ وإرسال.

كيفية التواصل مع مصرف الراجحي للحصول على تمويل شخصي