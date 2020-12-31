نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وشروط زين لتقسيط الجوالات في السعودية 1442 آيفون وأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة zain الكثير من العروض في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن الاطلاع على شروط زين لتقسيط الجوالات الآيفون والتي تعمل بنظام الأندرويد، سواء بباقات أو دون باقات، وذلك لإمكانية الاستفادة من امتلاك جهاز جوّال حديث بالتقسيط المريح، فيما يأتي ذلك ضِمن الخدمات التي تقدمها الشبكة الواقعة في الترتيب الثالث بسوق الاتصالات السعودية، وهي تُقدم خدمات خدمة الجيل الثالث والرابع والخامس، والرسائل القصيرة والوسائط المتعددة، وتطبيقات الشرائح الخاصة بالهاتف الجوال.

شروط زين لتقسيط الجوالات في السعودية 1442

ننشر معكم شروط زين لتقسيط الجوالات في السعودية 1442هـ، فهي خِدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في معرفتها، لمحاولة استيفائها والحصول على هاتف جوال حديث “آيفون أو هواوي أو سامسونج”، بالتقسيط المريح، وقد جاءت شروط التقسيط على النحو التالي:

يجب أن يكون العميل قام بسداد آخر 3 دورات فوترية، كما يجب أن تكون الشريحة نشطة عند تفعيل الخدمة ولم يتم حظرها. يجب ألا يكون على العميل أي غرامات سابقة. يجب على العميل أن يكون لديه سجل ائتماني ذو تصنيف يسمح له بالاشتراك في التقسيط. يجب توقيع عقد التزام بالباقة مع خطة لمدة عامين (دورة فوترية). يجب ألا يكون هناك أي مبالغ جرى فوترتها ولم يجرِ دفعها أكثر من 20 ريالا سعوديا. في حالة إلغاء عقد خطة تقسيط الجهاز يترتب على العميل دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع الضريبة.

عروض zain لتقسيط الهواتف

فيما تأتي عروض zain لتقسيط الهواتف لمستخدمي الشرائح المفوترة وبأقساط شهرية مريحة ومميزة ومناسبة لجميع المشتركين، إذ جاءت العروض على النحو التالي: