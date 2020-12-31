نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات والأرامل السعوديات.. كيفية الحصول على قرض كنف بتمويل يصل إلى 30 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار دعم النساء المطلقات والأرامل في السعودية، مكّن بنك التنمية الاجتماعية، هذه الفئات من الحصول على قرض كنف بتمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، ودون حساب أي فوائد أو رسوم، وفي الوقت نفسه بأقساط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، لإعانتهن وتحسين ظروفهن المالية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات، لذلك يأتي هذا التمويل بمثابة “طوق نجاة” للمرأة في المملكة العربية السعودية، بعد طلاقها من الزوج أو بعد وفاته، لتعيش في كرامة دون الحاجة إلى مساعدات من الآخرين، سيّما أن الكثيرات يستفدن منه في عمل مشروع صغير يكتسبن منه قوت يومهن.

كيفية الحصول على قرض كنف بتمويل يصل إلى 30 ألف ريال

كيفية الحصول على قرض كنف بتمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، والذي أنشأته الحكومة قبل نحو 49 عامًا، لدعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا في البلاد، وقد جاءت نقاط الحصول على القرض كالتالي:

يلزم علينا الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني. نسجل الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد. يلزم إدخال رقم الهوية الوطنية. يجب إدخال العنوان الوطني. ندخل رقم حساب الآيبان. ندخل رقم الهاتف الجوال المسجل في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ونضغط على التالي. تأكيد التسجيل بالحصول على رقم وإدخاله في مكان المخصص. يمكننا متابعة الطلب عبر قائمة “طلباتي” على موقع البنك.

شروط ومتطلبات تمويل كنف

فيما وضع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من الشروط التي يجب توافرها، للحصول على تمويل كنف، نجملها في النقاط التالية: