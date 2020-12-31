نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ولي الأمر جديد برقم الهوية وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ولي الأمر برقم الهوية، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث تفشي مرض كورونا في البلاد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعمل منصة تعليمية يمكن من خلالها متابعة المناهج التعليمية ويمكن أيضًا أن يراقب أولياء الأمور مستوى أبناءهم الطلاب، وقد أثمر موقع نور التعليمي عن العديد من الإيجابيات التي سوف نذكرها في هذا المقال.

ما هو نظام نور ولي الأمر

يعد نظام نور ولي الأمر من أكثر الأنظمة التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية، يعتبر نظام نور التعليمي من البرامج التعليمية وذلك وفقًا للتقنيات الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي الذي يحدث في تلك الفترة الجارية وفي الفترة المقبلة أيضًا.

يربط نظام نور جميع الهيئات التعليمية ارتباط منظم وذلك من خلال قاعدة بيانات تكون متكاملة وشاملة، بالتالي يتيح ذلك للمعلمين والمعلمات ولولي الأمر أيضًا متابعة الطلاب والاطلاع الدائم على مستوى الطالب التعليمي وأيضًا نتائج الامتحانات الدورية.

التسجيل في نظام نور

يمكن لأي طالب أن يسجل في نظام نور عن طريق رابط أو موقع خاص به ومن خلاله يستطيع أي طالب أن يجد ما يبحث عنه، ويتم التسجيل في نظام نور عن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الرابط الخاص بنظام نور. يختار الطالب خانة ولي الأمر، وبعدها يتم اختيار خانة تسجيل جديد. يكتب الطالب المعلومات في كل خانة، خانة رقم الهوية وخانة تاريخ الميلاد وخانة محل الإقامة. يختار الطالب الفصل الدراسي الذي يتبع له، وأيضًا يختار تاريخ ميلاده والعنوان الذي يسكن إليه الطالب. يكتب الطالب بيانات التواصل التي من خلالها يمكن أن يتم التواصل مع الطالب ومنها البريد الإلكتروني ورقم الجوال. يجب تحديد الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب، وأيضًا يتم كتابة اسم المدرسة. وفي الآخر يتم الضغط على أيقونة التسجيل الخاصة بالموقع.

نظام نور نتائج الطلاب