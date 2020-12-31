نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1442/2021 عبر الموقع الرسمي للوزارة للرجال والنساء موعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل ورابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1442/2021 للرجال والنساء، والذي أعلنتها وزارة الصحة السعودية الفترة الماضية حول توافر عدد من الوظائف الشاغرة التابعة للوزارة في مختلف التخصصات منها الأشعة والوبائيات وبصريات ومناظير الباطنة وطب الطوارئ وموظفي جودة صحية وغيرهم من الوظائف المتاحة لمواطني المملكة وحاملي الجنسية السعودية، ويمكن معرفة خطوات حجز موعد في المركز الصحي 1442 عبر تطبيق موعد وزارة الصحة السعودية وقد بدأت الوزارة في تلقي طلبات التوظيف صباح اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 عبر موقع وزارة الصحة الرسمي على شبكة الانترنت وتستمر فترة التقديم الالكتروني لمدة 14 يوم حسب ما تم إعلانه.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1442/2021

تتيح الوزارة إمكانية التقديم على جميع الوظائف الشاغرة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت للالتحاق بإحدى التخصصات الشاغرة الأماكن والتي أعلنت عنها الوزارة، حيث وصل عدد الوظائف إلى 2221 وظيفة للجنسين في عدد من التخصصات والاحتياجات المختلفة ومنهم تخصصات تغذية عامة وعلاج طبيعي فورية وتقنية كلى وعلاج تنفسي وتعقيم طبي وتصوير ثدي وتقنية أسنان وغيرهم من التخصصات الأخرى، على أن يكون التقديم بصورة إلكترونية من خلال منصة التوظيف بوزارة الصحة السعوديه رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1442 – 2021 وفي الموعد المحدد من قبل المسؤولين بالوزارة.

موعد التقديم على وظائف وزارة الصحة 1442

حسب ما شهده إعلان وزارة الصحة حول توافر عدد 2221 وظيفة تابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حددت الوزارة موعد التقديم الالكتروني لجميع الراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف حيث تم فتح باب التقديم صباح اليوم الخميس الموافق 16 جمادي الأول 1442 هجريًا والموافق 31 ديسمبر 2020 الجاري، على أن يتم غلق باب التقديم بعد 14 يومًا كاملًا وهو الموافق 13 يناير 2021 و29 جمادي الأول 1442، وأكدت الوزارة على ضرورة توافر كافة الشروط المطلوبة لقبول طلب التقديم وقد جاءت الشروط كالتالي:

شروط وظائف وزارة الصحة 2021

حددت الوزارة عدد من الشروط المطلوبة والتي جاءت كالتالي: