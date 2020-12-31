نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الزراعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتعليم.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الصيني وانغ يي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والصين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في إقليم كشمير، وعملية السلام الأفغانية.

وجدد الجانبان التزامهما بتبني إستراتيجية مشتركة ومواصلة الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.