خطوات تعديل البيانات في نظام فارس للخدمة الذاتية

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عمر شويل - جدة تعديل البيانات في نظام فارس للخدمة الذتية للمعلمين يعتبر ذلك واحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وأيضاً جميع العاملون في قطاع التعليم بالملكة وذلك لأن يتم عن طريق تعديل البيانات القيام بعملية الحصول علي الوظائف الجديدة.

تعديل البيانات في نظام فارس

يعتبر نظام فارس التعليمي هو احد الأنظمة التي تخص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ويهتم هذا النظام بالعاملون في القطاع التعليمي بصفة عامة حيث يقدم لهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تساعدهم بشكل كبير في الحصول علي الموافقات في بعض الأمور الادارية بدون الذهاب إلي المؤسسة أو مقر هذه المؤسسة.

طريقة استخراج تعريف الراتب من نظام فارس

حتي تحصل علي تعريف بالراتب من نظام فارس يتوجب عليك أن تقوم ببعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها وهي تتلخص في السطور التالية:-

الأنتقال إلي موقع نظام فارس علي الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر لتسجيل الدخول في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار من القائمة التعريف بالراتب ثم الضغط علي الخدمة.

تقوم بكتابة البيانات التي تتطلب منك في النموذج.

بعد ذلك تكتب رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الابيان الموجود في حساب الراتب.

الضغط علي زر استخراج تعريف الراتب.

يتم استخراج التعريف وظهورة لك في صفحة اخري

تعديل البيانات في نظام فارس

لأن تقوم بتعديل البيانات الخاصة بك في النظام يتطلب منك بأن تقوم بعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:-