بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتب (عريف – وجندي أول – وجندي) للرجال. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442هـ على الرابط .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الداخلية” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الرتب للعمل بديوان الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.