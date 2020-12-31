“إيجار”: غرامة 25 ألفاً والإغلاق عقوبة المكتب العقاري الذي يحصل سعياً أكثر من المقرر نظاماً

بلادي – الرياض :
كشف برنامج “إيجار” المعني بتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة، عن مخالفات وعقوبات مكاتب الوسائط العقارية.
وأوضح أن عدم توثيق العقود الإيجارية إلكترونيا، وتحرير سند قبض ورقي دون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني، عقوبتهما الأدنى الغرامة ألف ريال كحد أدنى و25 ألف ريال كحد أقصى، وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيصه نهائيا.
وأشار إلى أن الحصول على عمولة سعي أكثر من 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى، مهما كانت مدة العقد وبغض النظر عما إذا كان قابلا للتجديد أم لا، والتصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة لها، غرامتهما 3 آلاف ريال والإغلاق لمدة لا تتجاوز سنة كحد أدنى، و25 ألف ريال والإغلاق نهائيا كحد أقصى.
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