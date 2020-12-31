أمطار غزيرة على جدة والدفاع المدني يحذر

بلادي – الرياض : شهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة على معظم الأحياء مساء اليوم (الخميس). وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه بحسب تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستستمر الأمطار حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وأشارت إلى أنها ستتسبب في تدني مستوى الرؤية، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

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