رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اليوم (الخميس)، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

كما تلقى اللقاح أيضاً مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد الغفيلي.