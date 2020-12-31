رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض :
تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اليوم (الخميس)، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
كما تلقى اللقاح أيضاً مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد الغفيلي.
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