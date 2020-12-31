الصين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

بلادي – الرياض :

سجلت الصين، اليوم (الخميس)، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

واكتُشفت الإصابة وسط مخاوف من انتشار السلالة المتحورة بشكل سريع، بعدما تحول كورونا لعدوى عالمية بعد ظهوره في الصين.

ويأتي تسجيل هذه الإصابة في اليوم الذي وافقت فيه السلطات الصحية على استخدام لقاح كورونا الذي طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية المدعومة من الدولة.

وقال معهد المنتجات الحيوية في بكين الذي طور اللقاح، إن اللقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 79.34 %، استنادا لبيانات أولية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول إصابة بالسلالة التي رُصدت في جنوب إفريقيا، وهي أشد عدوى من نظيرتها في بريطانيا.

وبينت أن الحالة كانت لرجل عائد من جنوب أفريقيا، وظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس الذي رُصد هناك.