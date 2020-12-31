تنفيذ حكم القتـل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، عن تنفيذ حكم القتـل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن المدعو سعد بن فرج بن خميس الدوسري سعودي الجنسية أقدم على قتـل مبارك ابن علوش بن مبارك الدوسري، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكّنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني.

وأكّدت أنه تم تنفيذ حكم القتـل قصاصًا بالجاني، اليوم الخميس الموافق 1442/5/16هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.