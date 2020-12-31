“البنك المركزي” يعلن بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

بلادي – الرياض :

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وذلك بعد الإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة ونجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي.

وأوضح أن الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافه.

وتهدف تلك الخطوة لضمان كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره “ساما” من متطلبات رقابية وإشراقية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.