العادات السبع …وياهلا بالعرفج

مازال إصرار العرفج لا ينقطع دويّه في محاولة للإقناع في شتى المجالات على جميع الأصعدة … ومازالت عفويته سببا ً رئيساً لتغيير كثير من عادتنا.. وكل يوم له تجربة وقصة وحكاية وبالأمس القريب يظهر كاتبنا القدير ماشياً من خلال عادته المحببة له يوميا ً ليجد أحد العادات السيئة في نظري ونظر كثير من الناس ألا وهي اطعام الطيور بطريقة إلقاء المتبقي من الطعام بجانب أرصفة الطرقات ..وكما تتفقون معي قرائنا الكرام .. على خطورة هذه العادة السيئة ومالها من أضرار مختلفة.. ومالها من تشويه للمنظر العام والبيئة الحضارية، والتي تستلزم على أمانات المناطق الوقفة الجادة ومعالجتها في أسرع وقت ممكن استكمالا لجهودها الحثيثة في خطة التحول الوطني 2020.

ليفاجئ العرفج محبيه في عادة جديده له ومن خلف أحد جذوع الشجر وقد تحصن من البرد.. ليجسد دور الخَطَابِة القديمة بأسلوب جذابّ هدفه إيصال صوته لكافة أطياف المجتمع بطريقة الإقناع العفوي ويسأل سؤاله عامل المعرفة ويقول ” أُلآحظ أن الناس ترد على القائل ولا ترد على المقولة من المحتوى ” … ويبرهن على تساؤله بقوله ” أن الناس تصنف الإنسان بعدها ترد عليه وفق تصنيفه ومستشهداً بأن البعض يصفك عالمنياً ويصنفك على أفعال العلمانية ”

والحقيقة نوافقك الرأي في هذه المقولة دكتورنا القدير .. وهذه الظاهرة منتشرة فلا يمكن الحكم على شخص من خلال توجهاته أو مسارته , أو حتى أفعالة ولا نبررُ لهؤلاءِ من العامة لهم بالقول … , فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بالتقدم التقني المذهل , والكل يَرتُلُ منها , والمقنع في القول لا يمكن في عصرنا وضع تصنيفات في المجتمع .. فالعائلة الواحدة أصبحت تواصلية لحد الإدمان , والبعض منهم له اهتمامات قد استغلها في إظهار إبداعاته وتطوراته

ووفقاً لمدرسة الفلسفة الحديثة لبعض الأطروحات لمثل هذه المقولات الدارجة ينبغي علينا الرجوع في فهمها بشكل واسع ودقيق من الناحية العقلانية والتجريبية وكلاهما في الرد مردود عليهم قولاً وفعلاً .

وعن “يا هلا بالعرفج” أقترحُ بأن يكون هناك فقرة جديد إضافية تكون اسمها ” دليل وعيك ” لترسيخ بعض العادات السليمة وليساهم البرنامج في أحداث ثقافة مجتمعية تعود عليه بالنفع والفائدة إضافة إلى فقرات البرنامج المتنوعة .

عماد الصاعدي

رئيس التحرير