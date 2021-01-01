‏‎‎ سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل … بقلم /  سلوى البلادي

كم من مشاعر ماتت من سوء الظن وكم من العلاقات إنقطعت لأسباب خاطئة لا تنظروا بأعينكم ومشاعركم فقط، أنظروا بعقولكم وأعرفوا الحقيقة وأسمعوا من الشخص ماذا سيقول قبل ردة فعل خاطئة تبكيك ندماً , سوء الظن والتفكير السلبي يجعلك تتخيل ما لا يوجد

وحسن الظن والإيجابية يجعلك تتجاهل ما هو مؤكد وتوقع الافضل دائماً

لأن حياتنا من صنع افكارنا, سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل .

بسبب سوء الظن كرهنا بعضنا بعضا، وقل لقاءنا وقطعنا أرحامنا، وظلمنا من حولنا، وخسرنا راحت بالنا، سوء الظن قد يجعلك تتخيل مالا يوجد ، وحسن الظن قد يجعلك تتجاهل ما هو مؤكد.

لا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء ولا تحلل كل شيء، إستمع ثم إبتسم ثم تجاهل، فليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الإعتبار.

رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود أو ستر زلة، فنقاء القلب ليس عيبا، و التغافل ليس غباء، و التسامح ليس ضعفا و الصمت ليس أنطواء، فهي تربية و عبادة.

فسألوا الله حسن الظن بالناس ؛ ففيه راحة للقلب ، وسلامة للصدر .