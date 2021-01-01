نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 برقم العداد في السعودية عبر رابط التطبيق الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 ، أصبح الآن من الأمور السهلة التي يُمكن القيام بها في خطوات بسيطة، وهذا ما تٌحاول الحكومة السعودية القيام به، تَسهيل كل الأمور التي كانت تأخذ وقت وجهد المواطنين، لأن راحة المواطن تأتي في المقام الأول، لذا استعانت الحكومة بالخدمات الإلكترونية لتنفيذ ذلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442

ما بين الحين والآخر تَبتكر الحكومة السعودية طرق لإنهاء كل الخدمات التي يَحتاج له المواطنين عن طريق استخدام الخدمات الالكترونية، ومن هذا المنطلق قامت شركة الكهرباء السعودية بتسهيل طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم الضغط على أيقونة (استعراض الفاتورة) بالقائمة الجانبيةّ.

ثم إدخال رقم العداد الموضح بالفاتورة.

إدخال الرمز المرئي ثم الضغط على عرض الفاتورة.

الانتظار لحين تحميل بيانات الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تَطبيق الكهرباء الجديد

استكمالًا لمجهودات شركة الكهرباء السعودية في إتاحة طرق تُسهل على المواطنين، معرفة كل شيء يَخص بشركة الكهرباء، قامت بإطلاق تَطبيق يَتم تحميله على الهواتف الذكية، فيُمكن من خلاله الاستعلام عن الفاتورة، وتَقديم البلاغات والشكاوى، ومعرفة كل التفاصيل عن الفاتورة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة على البريد الالكتروني، ومعرفة شرائح الاستهلاك.

كَيفية إنشاء حساب بموقع شركة الكهرباء السعودية

من أجل الاستفادة من جميع الخدمات الالكترونية التي تُقدمها شركة الكهرباء السعودية، سواء بالموقع أو بالتطبيق، يٌشترك امتلاك حساب على موقع الشركة، والذي يَتم عن طريق الضغط على رابط الموقع الرسمي، ثم إتباع هذه الخطوات:-