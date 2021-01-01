نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ٢٠٢١ وطرق السداد إلكترونياً وكيفية إنشاء حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة إلكترونية جديدة وهي خدمة الفاتورة الإلكترونية التي تتيح لك الحصول على فاتورة الكهرباء شهرياً عبر البريد ألإلكتروني الخاص بك، ويمكنك من خلال تسجيل الاشتراك بالخدمة استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة، وفي حالة عدم السداد يمكنك معرفة قرب موعد فصل الخدمة، كما يتم إرسال إشعار باستلام الفاتورة، وتقدم الشركة أيضاً عدة طرق لسداد فواتير الكهرباء، كما أنها تتيح خدمة معرفة فاتورة الكهرباء شهرياً من خلال تطبيق الكهرباء الخاص بها والذي يمكنك من معرفة الفاتورة الخاصة بك برقم العداد، كما يمكنك معرفة وتحميل هذا التطبيق من خلال الموقع الرئيسي لشركة الكهرباء السعودية والجدير بالذكر أن هذا التطبيق يتوافق مع جميع أنظمة الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو أيفون.

تسجيل حساب في الشركة السعودية للكهرباء:

لكي يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك، يجب عليك أولاً إنشاء حساب في موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كما يلي؛

مرحلة إدخال بيانات التحقق من الهوية وتتضمن معلوماتك الشخصية (الجنسية، رقم الهوية ونوعها، تاريخ الميلاد)، سوف تصلك رسالة نصية إلى هاتفك الجوال برمز تحقق لتقوم بإدخاله في الخانة المخصصة لذلك، سيتم استخدام رقم هاتفك المسجل في موقع أبشر، لذلك يجب أن يكون لديك حساب في ابشر قبل إنشاء حساب لموقع الكهرباء. بعدها تأتي مرحلة تفاصيل الحساب قم بملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ثم الضغط على إكمال. ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي إكمال التسجيل، قم بتسجيل كافة البيانات والبريد الإلكتروني الخاص بك، اضغط الموافقة على سياسة الخصوصية ومن ثم إكمال.

ثم أدخل رمز التحقق الذي وصل إلى هاتفك مسبقاً مرة أخرى، وبعدها سوف تصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله للتمكن من تفعيل الحساب، أو الضغط على تفعيل من الشاشة الظاهرة أمامك.

ومن ثمة قم بتسجيل الدخول، سيطلب منك الموقع تسجيل عنوانك الوطني ليتم التواصل معك.

ستظهر كافة العنوانين الوطنية التابعة لك، اختر الذي ترغب بالاستعلام عنه أو قم بإضافة عنوان جديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً:

من خلال الحساب الذي قمت بإنشائه كما موضح في الخطوات السابقة، يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو من خلال رقم الحساب، أو الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة والتي تمكنك من دفع مبلغ محدد لفاتورتك خلال أشهر العام المختلفة في الصيف والشتاء، ولكننا نتحدث هنا عن خدمة الاستعلام عن الفواتير كما بالخطوات التالية؛

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء السابق ذكره وقم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. ومن الصفحة أسفل الصفحة الرئيسية من خدمات المشتركين،قم باختيار خدمات الفواتير.

ويجدر بنا الذكر أيضاً أنه يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد من خلال تطبيق الهواتف الذكية للشركة السعودية للكهرباء والذي يتوافق مع جميع أنظمة الهواتف سواء أندرويد أو أيفون، ويمكن العثور عليه وتحميله من الصفحة الرئيسية لموقع الشركة.

طرق دفع وسداد فاتورة الكهرباء:​

تسعى دائماً الحكومة السعودية بمختلف قطاعاتها إلى توفير أفضل درجات الراحة والطمأنينة، ولذلك فإن

دائماً ما تسعى إلى تطوير خدمة سداد فواتير الكهرباء، لتوفير الوقت والجهد على عملائها، لذالك فقد قامت بتوفير عدة طرق إلكترونية يمكنك سداد فواتيرك من خلالها وهي كالتالي :