نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك سامبا للمتقاعدين يصل الي 1.5 مليون ريال لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم تمويل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية للمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع العام والخاص والمواطنين المتقاعدين، حيث يقدم البنك تمويل يصل كحد أقصي 1.500.000 ويقدم تسهيلات في السداد تناسب الراتب الشهري للعميل وفترة سداد مرنه، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل بنك سامبا للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية

يقدم تمويل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويل للمتقاعدين للمواطنين السعودين حيث يقدم البنك تمويل يصل كحد أقصي 1.500.000 ريال سعودي فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة لكي يحصل علي تمويل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل بنك سامبا سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر العميل المتقدم للتمويل 21 عاماً.

يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص للعميل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون العميل قضي خدمة عمل لا تقل عن سنة وتكون معتمدة لدي جهة سامبا.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا للعاملين بالقطاع الحكومي

يقدم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع العام والخاص يصل الي 1.500.000 ريال سعودي، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل بنك سامبا سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عاماً.

يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل عن 2500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون العميل قضي خدمة عمل شهر واحد بجهة عمل.

شروط الحصول علي تمويل بنك سامبا للعاملين في القطاع الخاص

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية.

عمر العميل المتقدم لتمويل بنك سامبا لا يقل عن 18 عاماً.

يشترط أن يكون الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون العميل قضي خدمه عمل لا تقل عن ثلاثة شهور.

مزايا تمويل بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية