نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم التفاصيل عن دعم البنك المركزي السعودي لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك المركزي السعودي يدعم نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، عن طريق منح تراخيص لأول مرة بالمملكة لمثل هذه الأنشطة، وقد حصلت شركة تمام المساهمة، على هذا الترخيص بعد التأكد التام من نجاح نشاط الشركة، على أرض الواقع، وقد أتت تلك المبادرة دعمًا من البنك المركزي السعودي، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، في الاستثمار تحت إشرافه وقواعده المنصوص عليها.

البنك المركزي السعودي يدعم نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

من المعروف أن للبنك المركزي السعودي دور مستمر، في تشجيع الابتكارات في الخدمات المالية المقدمة من قبل الشركات، وإيمانًا بدوره الداعم في تمكين الأنشطة التمويلية الجديدة، في الدخول لقطاع التمويل، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي ساما، مما يضمن رفع كفاءة تلك الشركات، من خلال التزامها التام بالقواعد المنصوص عليها، والذي من شأنه حماية العملاء، فهذا النوع من التمويل قريب جدًا من التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة.

أهم تفاصيل عن شركة تمام صاحبة أول ترخيص لنشاط استهلاكي مصغر بالمملكة

ففي يوم 31 ديسمبر من عام 2020م، حصلت شركة تمام المساهمة على أول ترخيص من هذا النوع في المملكة، وشركة تمام هي شركة مساهمة رأس مالها يقدر ب20 مليون ريال سعودي، وهي تقوم بمساعدة الأفراد في الحصول على تمويل صغير، لا يتعدى 5000 ريال سعودي، مع إمكانية سداده على فترات قصيرة، وقد تم اختبارها من قبل البنك المركزي السعودي، للعمل تحت إشرافه من حيث المنتجات المالية المبتكرة المقدمة من الشركة، والخدمات، والالتزام بقواعد ساما، وتطبيق جميع متطلباته الإشرافية والرقابية، وإدارة المخاطر، والالتزام بحماية العملاء، وقد أثبتت بالفعل كفاءتها.

أهم أهداف ساما من دعم التمويل الاستهلاكي المصغر

ويعد الهدف الرئيسي من تلك المبادرة، حرص البنك المركزي السعودي على رفع مستوى مرونة التعاملات المالية بالمملكة، ورفع مستوي الشمول المالي بشكل آمن وبسيط لجميع فئات المملكة، كما يعمل ساما على تعزيز الاستقرار المالي، وتجنب المخاطر، وإدارة جميع التعاملات المالية بحكمة، بحيث تتماشى مع خطة التطور الاقتصادي، الذي تشهده المملكة، والتي وضعت بحكمة حتى 2030م ، ومن أهم أهداف ساما أيضًا، حماية العملاء لدى تلك الشركات، فالتزام الشركات بتلك القواعد الرقابية والإشرافية، ينصب في مصلحة العملاء في المقام الأول.