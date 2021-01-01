نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي المركزي ساما يطلق تراخيص التمويل الاستهلاكي المصغر في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي المركزي ساما قد بدء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر سبتمبر 2020 الإعلان عن إطلاق نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وقد تم هذا الإعلان بناءً علي إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة العربية السعودية، وتم إطلاق اسم علي هذه الشركة وهو شركة “تمام” للتمويل لممارسة نشاط التمويل المصغر، كشركة مساهمة مقفلة ، ويبلغ راس مال الشركة مبلغ يصل إلي 20 مليون ريال سعودي ، حيث قامت شركة تمام للتمويل بإثبات مكانها ونجاحها في فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك السعودي المركزي |Regulatory sandbox الذي يعمل علي تقديم الخدمات و المنتجات المالية المبتكرة في المملكة العربية السعودية.

البنك السعودي المركزي

قام البنك السعودي المركزي بتوفير نشاط التمويل المصغر ، للعمل علي تمكين قطاع التمويل و السماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة للعمل علي دعم القطاع ، والعمل علي اتخاذ هذه الخطوة يعمل علي جذب شريحة جديدة من المستثمرين و الشركات و أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشراف بنك “ساما” دون خوف أو قلق وبشكل يضمن كفاءة العمل من خلال هذه الشركات التي ستعمل بكل جهدها للعمل علي الالتزام بمتطلبات بنك ساما المركزي الذي يقوم بتوفير بالدعم المالي و العمل علي تعزيز الاستقرار لممارسة الأنشطة، كما يقوم البنك بدعم المشروعات وتحقيق من المزيد من التطوير الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية من اجل تحقيق رؤية أهداف المملكة 2030، وعمل تلك الشركات تحت إشراف من البنك و ما يتم صدوره من أمور رقابية و إشرافية تتعلق بحكومة الشركات وإدارة المخاطر و الالتزام بالاتفاقيات بين الشركات و البنك للعمل علي حماية العملاء.

البنك السعودي المركزي” ساما “وطريقة تقديم شكوي