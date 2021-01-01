بالصور : مبادرة فريق باسقات الداير التطوعي لتعليم الكبيرات

هناي بنت عبدالله – محافظة الداير

في بادرة غير مسبوقة أختتم فريق الباسقات التطوعي بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان مبادرة تطوعية تحت عنوان ( تعليم الكبيرات لمحو الاُمية ) وذلك في يوم الأربعاء الموافق ( 15 / 5 / 1442هـ ) تحت إشراف لجنة التنمية الإجتماعية بالداير، والتي تضمنة فقرات المبادرة تعليم الكبيرات : قراءة القرآن الكريم قراءة صحية، وأساسيات الحروف كتابة ونطقاً،، وتعليم قواعد الرياضيات الأساسية كالأرقام وكيفية كتابتها بطريقه صحيحه.

حيث أشرف على تعليم الكبيرات نخبة من العضوات بالفريق لهن كفاءات قيادية وتعليمية وعلمية ولديهن الخبرة الكافية في فن التعامل مع هولاء النساء الكبيرات في السن، ومدى حاجتهن للعلم والمعرفة، ومن أهم العضوات الأستاذة : شموخ سعيد الحريصي، والإستاذة : صالحة حسن التليدي اللواتي عقدنا العزم والحزم على إيصال كافة المعلومات لهولاء الطالبات والأستفادة من هذا البرنامج والذي أستهدف هذه الشريحة من المواطنات اللواتي لهن الحق في العلم والتعلم.

وقالت الأستاذة : شموخ سعيد الحريصي، أننا في إدارة فريق الباسقات التطوعي وضعنا الخطوط العريضة لهذا البرنامج التعليمي، وقررنا أستهداف هولاء الكبيرات ليحصلن على جزءً من نشر ثقافة التعليم والتعلم، وتحقيقاً لطموحهن وأحلامهن بالحصول على أدق المعلومات أستماعاً وتطبيقاً، وتمكنا بحمد الله وتوفيقه من إتمام المبادرة في خلال ( 30 ) يوماً وحققنا الأهداف والمعايير المرجوه من هذا البرنامج والذي حمل العديد من الحصص والبرامج التعليمية الهادفة، ذات مكتسبات تعليمية رائعه.

أما الأستاذة : صالحة حسن التليدي فقالت : أقدم خالص الشكر والتقدير والأمتنان أولاً لإدارة لجنة التنمية الإجتماعية بمحافظة الداير بني مالك والتي فتحت لنا أبوابها، ودعمتنا في تفعيل هذا البرنامج التطوعي والذي أستهدف ( النساء الكبيرات ) كما إنني أشكر كل الطالبات اللواتي منحونا جزءً من أوقاتهن لأجل العلم والذي ينقل الإنسان إلى آفاق أوسع وأرحب، ويجدد مخزونه العلمي والثقافي بما هو جديد في البيئة التعليمية متعددة الجوانب والمصادر العلمية.