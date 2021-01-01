“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم لتوفير فرص تدريبية ووظيفية للأيتام وذوي الإعاقة

بلادي- الرياض :
وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أول أمس (الأربعاء)، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الأكاديمية السعودية لفن الطهي “زادك”.
وذكر مدير فرع الوزارة بالمنطقة، عبدالرحمن المقبل، أن المذكرة تهدف إلى إيجاد الفرص التأهيلية والتدريبية والتوظيفية لمستفيدي الوزارة من الأيتام والضمان وذوي الظروف الخاصة وذوي الإعاقة.
وأكدت مساعدة مدير عام فرع الوزارة، ابتسام الحميزي، أن المذكرة تستهدف أيضا تحسين جودة خدمات الإعاشة في الفروع الإيوائية وطريقة تقديمها بصورة مبتكرة، إلى جانب دعم التدريب على برنامج المهارات الحياتية للبنات في دور الأيتام بأسلوب نوعي مختلف.
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