ينتظر أن توفر 9 آلاف وظيفة.. اليوم بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم خدمات “الموانئ”

بلادي- الرياض :

تبدأ الهيئة العامة للموانئ اعتبارا من اليوم (الجمعة)، تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ، والذي سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في الخدمات المساندة ستوفر أكثر من 9600 وظيفة جديدة مباشرة.

وأوضحت الهيئة أنها تستهدف من تعديل وتطبيق التعرفة الجديدة تنفيذ عددٍ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من بينها زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الموانئ بالمملكة، مما يُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخدمة المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات.

وأبانت أن التعرفة الجديدة ستسهم في دعم التزامات الهيئة والمشغلين في الموانئ بمؤشرات عالمية تنافسية، وتقليل الوقت المستغرق منذ دخول الشاحنة حتى خروجها.

وأشارت إلى أن الأجور الحالية والجديدة لمناولة بعض أنواع البضائع تعتبر منخفضة مقارنة بالسوق الإقليمي والأسواق المنافسة، حيث عملت على إعادة دراسة وتعديل بعض أجور الموانئ في ظل ظهور خدمات جديدة في قطاع الشحن البحري.